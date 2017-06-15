FACUA Madrid insta a la Comunidad a garantizar la climatización en los colegios ante la ola de calor
La asociación considera insultante la propuesta del consejero de Sanidad de paliar las excesivas temperaturas con abanicos de papel.
FACUA.org
Madrid-15/06/2017
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FACUA Madrid insta a la Comunidad a garantizar de manera inmediata una climatización óptima para los centros educativos de la región ante la ola de calor que se vive en las últimas semanas. Las condiciones climatológicas extremas sufridas por las excesivas tempe