FACUA Madrid pide al Ayuntamiento celeridad en la línea de autobuses que una la capital con Leganés y Fuenlabrada
La asociación critica el periplo que sufren los usuarios de dicho transporte nocturno y solicita al Consistorio que establezca la estación Atocha como cabecera para la salida de autobuses.
FACUA.org
Madrid-23/02/2018
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Autobuses de la EMT. | Imagen: emtmadrid.es.
FACUA Madrid reclama al Ayuntamiento de Manuela Carmena agilizar todos los trámites necesarios para aprobar una línea de autobuses nocturnos que una la capital con los municipios madrileños de Leganés y Fuenlabrada de forma rápida y efectiva.