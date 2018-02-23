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FACUA Madrid pide al Ayuntamiento celeridad en la línea de autobuses que una la capital con Leganés y Fuenlabrada

La asociación critica el periplo que sufren los usuarios de dicho transporte nocturno y solicita al Consistorio que establezca la estación Atocha como cabecera para la salida de autobuses.

FACUA.org
Madrid-23/02/2018
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FACUA Madrid reclama al Ayuntamiento de Manuela Carmena agilizar todos los trámites necesarios para aprobar una línea de autobuses nocturnos que una la capital con los municipios madrileños de Leganés y Fuenlabrada de forma rápida y efectiva.

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