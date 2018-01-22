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FACUA Madrid pide al Consorcio de Transportes medidas contra la masificación en autobuses interurbanos

La asociación advierte de la falta de prevención por parte del organismo, ya que un gran número de pasajeros realizan recorridos de más 50 kilómetros de pie, comprometiendo así la seguridad de todo el pasaje.

FACUA.org
Madrid-22/01/2018
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FACUA Madrid ha pedido por escrito a la Dirección General de Transportes de la Comunidad que adopte con la mayor celeridad medidas contra la masificación en los autobuses interurbanos de la empresa Cevesa.

La asociación ha tenido constancia de las reiteradas protestas

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