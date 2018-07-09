FACUA Madrid rechaza la propuesta de reducción del horario de la atención pediátrica en Atención Primaria
La asociación defiende la protección de este servicio a la población infantil y considera inaceptable e injustificada la propuesta de disminuir el horario en el turno de tarde, acabando a las 18:30 horas.
FACUA.org
Madrid-09/07/2018
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