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FACUA Madrid rechaza la propuesta de reducción del horario de la atención pediátrica en Atención Primaria

La asociación defiende la protección de este servicio a la población infantil y considera inaceptable e injustificada la propuesta de disminuir el horario en el turno de tarde, acabando a las 18:30 horas.

FACUA.org
Madrid-09/07/2018
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FACUA Madrid rechaza la reducción del número de horas en la atención pediátrica en Atención Primaria (AP) planteada por la Consejería de Sanidad de la Comunidad en un documento de la Gerencia de AP para reorganizar la Atención Primaria Pediá

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