FACUA Madrid reclama a la Consejería de Transportes alternativas al cierre parcial de la Línea 2 de Metro
La asociación insta a la Administración a informar de las medidas adoptadas frente a la empresa responsable de las obras causantes de la interrupción del servicio entre Retiro y Sol.
FACUA.org
Madrid-12/02/2019
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