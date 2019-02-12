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FACUA Madrid reclama a la Consejería de Transportes alternativas al cierre parcial de la Línea 2 de Metro

La asociación insta a la Administración a informar de las medidas adoptadas frente a la empresa responsable de las obras causantes de la interrupción del servicio entre Retiro y Sol.

FACUA.org
Madrid-12/02/2019
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FACUA Madrid reclama a la Consejería de Transportes de la Comunidad alternativas de transporte para la Línea 2 de Metro, que está interrumpido entre las estaciones de Retiro y Sol desde hace más de quince días. Aunque se trata de un cierre por causas ajenas a la

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