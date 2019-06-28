FACUA Madrid reclama soluciones al cierre de los ascensores del metro del Hospital de Henares
La asociación considera inaceptable que el Consorcio de Transportes lleve dos meses sin resolver la imposibilidad de acceder al hospital desde el suburbano para las personas con problemas de movilidad.
FACUA.org
Madrid-28/06/2019
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FACUA Madrid reclama al Consorcio Regional de Transportes que dé una solución urgente al cierre de los dos únicos ascensores que permiten la entrada al Hospital de Henares desde la estación de Metro del centro sanitario, situada en la línea 7B. La asociaci&oacut