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FACUA Madrid, reconocida por la Comunidad como asociación de consumidores representativa

La asociación podrá pertenecer al Consejo de Consumo autonómico y desarrollar convenios con la administración regional para mejorar la defensa de los consumidores y usuarios madrileños.

FACUA.org
Madrid-05/02/2014
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FACUA Madrid ha obtenido el reconocimiento como asociación de consumidores representativa a nivel autonómico al recibir la denominación de asociación de consumidores colaboradora por parte de la Comunidad de Madrid.

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