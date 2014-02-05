FACUA Madrid, reconocida por la Comunidad como asociación de consumidores representativa
La asociación podrá pertenecer al Consejo de Consumo autonómico y desarrollar convenios con la administración regional para mejorar la defensa de los consumidores y usuarios madrileños.
FACUA.org
Madrid-05/02/2014
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FACUA Madrid ha obtenido el reconocimiento como asociación de consumidores representativa a nivel autonómico al recibir la denominación de asociación de consumidores colaboradora por parte de la Comunidad de Madrid.
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