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FACUA Madrid solicita a Renfe una mejora en la red de Cercanías

La asociación ha recibido numerosas quejas ante los continuos retrasos y averías que presenta la red madrileña de trenes.

FACUA.org
Madrid-14/03/2016
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FACUA Madrid solicita a Renfe Operadora que garantice y mejore la frecuencia de trenes en la red de Cercanías de Madrid. La asociación insta además a una rápida solución, que permita la utilización de este servicio con las condiciones de calidad necesaria

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