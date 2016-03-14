FACUA Madrid solicita a Renfe una mejora en la red de Cercanías
La asociación ha recibido numerosas quejas ante los continuos retrasos y averías que presenta la red madrileña de trenes.
FACUA.org
Madrid-14/03/2016
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Numerosos usuarios han trasladado a la asociación sus quejas sobre los continuos retrasos y averías que presenta la red madrileña de trenes de Cercanías. | Imagen: flickr.com/ricote (CC BY 2.0).
FACUA Madrid solicita a Renfe Operadora que garantice y mejore la frecuencia de trenes en la red de Cercanías de Madrid. La asociación insta además a una rápida solución, que permita la utilización de este servicio con las condiciones de calidad necesaria