FACUA Málaga asesora a los afectados por el cierre de la academia de formación en seguridad privada FYE
La asociación señala que tienen derecho a recibir el reembolso de las cantidades que pagaron por los cursos si finalmente no reciben las formaciones que les faltan.
FACUA.org
Málaga-24/11/2025
FACUA Málaga advierte del cierre sin previo aviso en la capital malagueña de la academia de formación y especialización en seguridad privada FYE.
La asociación está asesorando ya a los afectados por el cierre de la empresa, que se encuentran ahora mismo con cursos de formación abonados