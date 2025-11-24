Nuestras acciones

FACUA Málaga asesora a los afectados por el cierre de la academia de formación en seguridad privada FYE

La asociación señala que tienen derecho a recibir el reembolso de las cantidades que pagaron por los cursos si finalmente no reciben las formaciones que les faltan.

FACUA.org
Málaga-24/11/2025

FACUA Málaga advierte del cierre sin previo aviso en la capital malagueña de la academia de formación y especialización en seguridad privada FYE.

La asociación está asesorando ya a los afectados por el cierre de la empresa, que se encuentran ahora mismo con cursos de formación abonados

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos