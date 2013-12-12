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FACUA Málaga cumple 30 años de lucha contra los abusos

La asociación ha conmemorado su trigésimo aniversario en la defensa de los consumidores rodeada de socios, simpatizantes e históricos de la organización.

FACUA.org
Málaga-12/12/2013
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FACUA Málaga ha celebrado este 12 de diciembre su treinta aniversario en la cálida compañía de un gran número de socios y simpatizantes.

La histórica organización social malagueña ha ofrecido en rueda de prensa un viaje en el tiempo r

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