FACUA Málaga cumple 30 años de lucha contra los abusos
La asociación ha conmemorado su trigésimo aniversario en la defensa de los consumidores rodeada de socios, simpatizantes e históricos de la organización.
FACUA.org
Málaga-12/12/2013
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De izquierda a derecha, Lola García, actual presidenta de FACUA Málaga; Conchi Hidalgo, socia fundadora y primera presidenta de la asociación; y Manuel S. Vicioso, presidente de la organización entre 1995 y 2012.
FACUA Málaga ha celebrado este 12 de diciembre su treinta aniversario en la cálida compañía de un gran número de socios y simpatizantes.
La histórica organización social malagueña ha ofrecido en rueda de prensa un viaje en el tiempo r