FACUA Málaga participa en la mesa redonda El Bosque Urbano como dinamizador económico de Málaga
La presidenta de la asociación, Lola García, analizará los efectos de esta zona verde sobre las relaciones de consumo de la ciudad.
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Málaga-15/03/2018
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