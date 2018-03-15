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FACUA Málaga participa en la mesa redonda El Bosque Urbano como dinamizador económico de Málaga

La presidenta de la asociación, Lola García, analizará los efectos de esta zona verde sobre las relaciones de consumo de la ciudad.

FACUA.org
Málaga-15/03/2018
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FACUA Málaga participa el próximo viernes 16 de marzo en la mesa redonda El Bosque Urbano como dinamizador económico de Málaga. La presidenta de la asociación, Lola García, analizará los efectos que tendría el Bosque Urbano

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