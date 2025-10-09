FACUA Málaga presenta alegaciones a la propuesta de tarifas de taxi para 2026 y denuncia subidas injustificadas
La asociación pide eliminar varios suplementos al considerarlos irregulares o abusivos al incluir duplicidades o dobles cobros.
FACUA.org
Málaga-09/10/2025
FACUA Málaga ha remitido a la Delegación de Movilidad del Ayuntamiento de Málaga una serie de alegaciones a la propuesta de tarifas de taxi para el año 2026 de la Asociación Unificada Malagueña de Autónomos del Taxi (Aumat). La asociación denuncia que la propuesta contempla subidas injustificada