Nuestras accionesEs una pantomima que libra a los bancos de multas si no devuelven el dinero

FACUA no participará en el órgano de seguimiento del real decreto-ley sobre las cláusulas suelo

La norma obliga a los hipotecados a usar su vía extrajudicial antes de acudir a los tribunales. Si no lo hacen, presentan una demanda y el banco acepta -se allana-, no tendrá que pagar las costas.

FACUA.org
España-21/01/2017
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FACUA-Consumidores en Acción anuncia que no participará en el órgano seguimiento que prevé el real decreto-ley sobre las cláusulas suelo publicado este sábado en e

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