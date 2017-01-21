FACUA no participará en el órgano de seguimiento del real decreto-ley sobre las cláusulas suelo
La norma obliga a los hipotecados a usar su vía extrajudicial antes de acudir a los tribunales. Si no lo hacen, presentan una demanda y el banco acepta -se allana-, no tendrá que pagar las costas.
FACUA.org
España-21/01/2017
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