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FACUA pide a AENA que garantice la seguridad del aeropuerto de Sevilla durante la huelga de bomberos

La asociación reclama a la autoridad aérea que ponga todos los medios para que los paros anunciados cada viernes no afecten a pasajeros y usuarios, y que además les informe de si sus vuelos son modificados.

FACUA.org
Sevilla-15/09/2016
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FACUA Sevilla reclama a AENA que garantice la seguridad de pasajeros y demás usuarios del aeropuerto San Pablo de Sevilla durante la huelga de bomberos que dará comienzo este 16 de septiembre y que se prolongará de forma indefinida con paros los viernes de cada semana.

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