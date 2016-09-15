FACUA pide a AENA que garantice la seguridad del aeropuerto de Sevilla durante la huelga de bomberos
La asociación reclama a la autoridad aérea que ponga todos los medios para que los paros anunciados cada viernes no afecten a pasajeros y usuarios, y que además les informe de si sus vuelos son modificados.
FACUA.org
Sevilla-15/09/2016
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Los bomberos de San Pablo harán paros desde las 5:45 a las 23 horas cada viernes. | Imagen: flickr.com/54214210@N04 (CC BY-ND 2.0)
FACUA Sevilla reclama a AENA que garantice la seguridad de pasajeros y demás usuarios del aeropuerto San Pablo de Sevilla durante la huelga de bomberos que dará comienzo este 16 de septiembre y que se prolongará de forma indefinida con paros los viernes de cada semana.