FACUA pide a la AEPD que investigue la brecha de seguridad de Endesa que ha comprometido datos de sus clientes
La compañía eléctrica ha informado de la existencia de un "acceso no autorizado e ilegítimo a su plataforma comercial", lo que ha "comprometido la confidencialidad de ciertos datos".
FACUA.org
España-12/01/2026
FACUA-Consumidores en Acción se ha dirigido a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) para instarle a que abra una investigación a Endesa por la brecha de seguridad que ha comprometido datos de sus clientes. Una incidencia que también ha afectado a su comercializadora de referencia Ene