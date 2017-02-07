FACUA pide a Sanidad de Aragón medidas urgentes contra el colapso de los servicios de Urgencias
La asociación recuerda que los brotes estacionales como el de la gripe son perfectamente previsibles y permiten una planificación previa.
FACUA.org
Aragón-07/02/2017
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA-Consumidores en Acción ha pedido al Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón medidas urgentes para paliar la grave situación de colapso que se están padeciendo recientemente en las Urgencias de gran parte de los centros sanitarios de esta comunidad aut&oacu