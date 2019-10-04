FACUA pide a Sanidad de Asturias que aumente el personal en Cuidados Paliativos del Hospital de Mieres
Esta Unidad, que atiende a usuarios de la comarca del Caudal, lleva funcionando desde hace tiempo sin la plantilla suficiente. La situación se ha visto agravada durante los meses de verano.
FACUA.org
Asturias-04/10/2019
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FACUA-Consumidores en Acción se ha dirigido a la Consejería de Sanidad de Asturias para reclamarle un aumento del personal sanitario en la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital Álvarez-Buylla, en Mieres.
La asociación, a través de su delegació