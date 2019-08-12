FACUA pide a Sanidad de Asturias que informe de la calidad de las aguas de baño en las playas de Luarca
La web oficial de la Administración asturiana que informa a los usuarios de dicha calidad indica que "no es recomendable para el baño con carácter permanente" en esas zonas.
FACUA.org
Asturias-12/08/2019
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FACUA-Consumidores en Acción se ha dirigido a la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo del Gobierno de Asturias para solicitarle que informe de manera detallada de la calidad real de las aguas de baño, según los análisis de los que dispone, de las playas primera y seg