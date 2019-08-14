FACUA pide a Sanidad de Canarias que solucione las deficiencias de sus servicios sanitarios
Algunos sindicatos alertan del cierre de plantas en algunos hospitales, que sumado a la época de vacaciones de parte de los profesionales sanitarios podría dar lugar a situaciones de colapso en la atención a los pacientes.
FACUA.org
Canarias-14/08/2019
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FACUA-Consumidores en Acción se ha dirigido a la Consejería de Sanidad de Canarias para solicitarle que tome medidas para solucionar las deficiencias que se registran en el servicio sanitario de las islas e informe de las actuaciones que llevará a cabo para garantizar su corr