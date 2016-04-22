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FACUA pide a Sanidad de Cantabria que le aclare los planes contra las desproporcionadas listas de espera

La asociación se ha dirigido a la Consejería a través de un escrito en el que expone su reclamación a instancias de su Delegación Territorial en Cantabria.

FACUA.org
Cantabria-22/04/2016
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FACUA-Consumidores en Acción reclama a la Consejería de Sanidad de Cantabria que aclare los planes que tiene en marcha para reducir las desproporcionadas listas de espera para ser atendidos en los centros sanitarios de la comunidad autónoma, así como los numerosos reco

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