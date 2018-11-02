FACUA pide al Ayuntamiento de Bierge (Huesca) que ponga fin al rebosado del depósito de aguas fecales
La asociación ha sabido por su delegación territorial en Aragón que se han producido numerosos casos de gastroenteritis en la zona.
FACUA.org
Aragón-02/11/2018
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FACUA solicita al Ayuntamiento de Bierge (Huesca) que tome las medidas necesarias para poner fin al rebosado de aguas fecales tras la saturación del depósito.
La asociación ha tenido conocimiento, a través de su delegación territorial en Aragón, de