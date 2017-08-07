FACUA pide al Ayuntamiento de Gijón que mejore las comunicaciones entre los barrios de la ciudad
La delegación territorial de la asociación en Asturias denuncia que numerosos colectivos vienen reclamando un plan de organización ferroviaria, que mejore la comunicación especialmente en la zona oeste.
FACUA.org
Asturias-07/08/2017
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Uno de los trenes del Museo del Ferrocarril de Gijón. | Imagen: flickr.com/photos/martius (CC BY 2.0)
FACUA-Consumidores en Acción ha solicitado al Ayuntamiento de Gijón información sobre las actuaciones previstas para mejorar la comunicación entre las distintas zonas de la ciudad, para evitar que haya barrios que permanezcan aislados del resto.
Según ha