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FACUA pide al Ayuntamiento de Siero (Asturias) una línea de autobús que conecte Castiello con Gijón

Los vecinos de la zona padecen un déficit de movilidad motivado por la escasez del transporte público.

FACUA.org
Asturias-24/06/2019
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FACUA-Consumidores en Acción solicita al Ayuntamiento de Siero que desarrolle una línea de autobús que conecte a Castiello de manera adecuada y eficiente con otros núcleos de población como la capital asturiana, Oviedo, o Gijón.

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