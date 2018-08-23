FACUA pide al Ayuntamiento de Zaragoza que subsane las deficiencias presentes en muchos espacios públicos
La asociación ha sabido por su delegación territorial en Aragón que entre los usuarios zaragozanos hay un malestar originado en el mal estado de conservación de estos espacios, según indican algunos medios.
FACUA.org
Aragón-23/08/2018
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FACUA solicita al Ayuntamiento de Zaragoza que solvente a la mayor brevedad las múltiples deficiencias registradas en numerosos espacios públicos de la ciudad, entre los que se encuentran parques y jardines.
La asociación ha tenido conocimiento, a traves de su delegaci