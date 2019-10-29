FACUA pide al Consell de Mallorca que facilite la posibilidad de adquirir cita previa para pasar la ITV
La asociación insta a que se realicen las medidas oportunas para que los ciudadanos puedan cumplir con esta acción obligatoria.
FACUA.org
Baleares-29/10/2019
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FACUA-Consumidores en Acción solicita que se lleven a cabo las medidas necesarias en la isla de Mallorca para que sus ciudadanos puedan obtener cita previa para la realización de la ITV con un periodo de tiempo razonable.
La asociación, a través de su delegaci&o