FACUA pide al Gobierno de La Rioja que solucione la falta de médicos pediatras en el municipio de Nájera
La asociación denuncia que más de 1.500 niños de la comarca llevan meses sin ser atendidos por espececialistas y pide a la Consejería que cubra las vacantes.
FACUA.org
La Rioja-29/11/2016
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA-Consumidores en Acción ha reclamado al Gobierno de La Rioja que promueva soluciones ante la falta de pediatras en el municipio de Nájera, donde los vecinos viene padeciendo las consecuencias derivadas de la falta de personal médico especializado desde hace ya seis meses