FACUA pide el Ayuntamiento de Liendo que acabe con la discriminación en las tasas del suministro de agua

La ordenanza municipal contempla una bonificación del 60% en el recibo para aquellas "viviendas de primera residencia y de carácter permanente".

FACUA.org
Cantabria-09/09/2025

FACUA-Consumidores en Acción se ha dirigido al ayuntamiento de Liendo (Cantabria) para pedirle que modifique su ordenanza municipal para acabar con la discriminación en la tasa por suministro y distribución de agua, donde mantiene precios diferentes en función de si el usuario está empadronado o

