FACUA pide información a la Consejería de Medio Ambiente de Asturias sobre la contaminación en Gijón
La asociación reclama al organismo autonómico que aclare las acciones tomadas contra las empresas que han provocado las nubes de polvo de carbón en la zona portuaria.
FACUA.org
Asturias-04/03/2016
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA pide información a la Consejería de Medio Ambiente sobre la nube de polvo de carbón en Gijón. | Imagen: Europa Press.
FACUA-Consumidores en Acción ha remitido un escrito a la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente en el que solicita que se le informe sobre las actuaciones llevadas a cabo en relación a contaminación provocada por diversas nube