Nuestras acciones

FACUA pide información a la Consejería de Medio Ambiente de Asturias sobre la contaminación en Gijón

La asociación reclama al organismo autonómico que aclare las acciones tomadas contra las empresas que han provocado las nubes de polvo de carbón en la zona portuaria.

FACUA.org
Asturias-04/03/2016
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción ha remitido un escrito a la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente en el que solicita que se le informe sobre las actuaciones llevadas a cabo en relación a contaminación provocada por diversas nube

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos