FACUA reclama a la Junta de Andalucía que aclare si la falta de información se ha producido en otros tipos de cáncer además del de mama
La federación pide que se habilite un procedimiento extraordinario de reparación a las víctimas con cauces específicos de reclamación patrimonial y apoyo jurídico y psicológico.
FACUA.org
Andalucía-03/10/2025
Rocío Hernández, consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía. Imagen: Joaquín Corchero | Europa Press.
FACUA Andalucía reclama a la Junta de Andalucía que aclare si los fallos y falta de información se ha detectado únicamente en el programa de detección del cáncer de mama o si estos errores se han podido producir también en otros programas de prevención o pruebas diagnósticas relacionadas con otr