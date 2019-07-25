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FACUA reclama a Salud de Aragón que garantice que el agua del grifo es apta para el consumo

Hasta un 20% de los usuarios podrían estar tomando agua contaminada con nitratos o sulfatos, especialmente la población situada en el Eje del Ebro y en las zonas del Jalón y el Jiloca.

FACUA.org
Aragón-25/07/2019
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FACUA-Consumidores en Acción se ha dirigido a la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Aragón para reclamarle que garantice que el agua que se abastece a los hogares de esta comunidad autónoma es apta para el consumo. Ante las informaciones que reco

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