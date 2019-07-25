FACUA reclama a Salud de Aragón que garantice que el agua del grifo es apta para el consumo
Hasta un 20% de los usuarios podrían estar tomando agua contaminada con nitratos o sulfatos, especialmente la población situada en el Eje del Ebro y en las zonas del Jalón y el Jiloca.
FACUA.org
Aragón-25/07/2019
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