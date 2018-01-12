FACUA reclama al Gobierno transparencia en la investigación por fraude en el etiquetado de jamón ibérico
La Guardia Civil investiga a Comapa, el mayor vendedor de España de ibérico con marcas como Sabores de Antaño, Oro de Granada, La joya del Jabugo y Aurum.
FACUA.org
España-12/01/2018
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