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FACUA reclama más plazas en las Aulas de la Experiencia para mayores de la universidad en Vizcaya

La asociación demanda al Gobierno vasco que destine más recursos a aumentar el cupo de los cursos, que en la presente edición 2016-17 apenas ha acogido a una tercera parte de los 264 preinscritos.

FACUA.org
Euskadi-11/01/2017
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FACUA-Consumidores en Acción reclama que se aumente el número de plazas en las Aulas de la Experiencia que la Universidad del País Vasco oferta en Vizcaya debido a la altísima demanda que se ha registrado para este curso 2016-17.

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