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FACUA reclama medidas ante la falta de pediatras del hospital de Cabueñes en Gijón

La asociación ha detectado largas esperas en el servicio de Urgencias, con retrasos de hasta siete u ocho horas.

FACUA.org
Asturias-02/06/2017
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FACUA-Consumidores en Acción reclama a la Consejería de Sanidad del Principado de Asturias medidas ante la falta de pediatras en el hospital de Cabueñes, en Gijón, que está provocando largas esperas para poder ser atendido en el servicio de Urgencias.

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