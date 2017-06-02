FACUA reclama medidas ante la falta de pediatras del hospital de Cabueñes en Gijón
La asociación ha detectado largas esperas en el servicio de Urgencias, con retrasos de hasta siete u ocho horas.
FACUA.org
Asturias-02/06/2017
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La escasez de pediatras en el hospital de Cabueñes se nota más en el fin de semana. | Imagen: commons.wikimedia.org/User689 (CC BY-SA 4.0).
FACUA-Consumidores en Acción reclama a la Consejería de Sanidad del Principado de Asturias medidas ante la falta de pediatras en el hospital de Cabueñes, en Gijón, que está provocando largas esperas para poder ser atendido en el servicio de Urgencias.
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