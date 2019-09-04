FACUA recuerda a las familias de los bebés afectados por el falso omeprazol que pueden reclamar daños
La Aemps retiró hasta 23 lotes del medicamento tras comprobar que realmente contenían minoxidil, un crecepelo. Hasta la fecha, hay, al menos, veinte niños que han desarrollado hipertricosis debido al fármaco.
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España-04/09/2019
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Imagen: 20Minutos.
FACUA-Consumidores en Acción recuerda a las familias de los bebés afectados por el falso omeprazol que pueden reclamar todos los daños que hayan sufrido, tanto morales como patrimoniales, al laboratorio, Farma-Química Sur SL.
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