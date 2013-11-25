Nuestras acciones25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

FACUA reitera su compromiso con el fin de las agresiones machistas contra las mujeres

La asociación apoya las movilizaciones convocadas para acabar con esta lacra social e invita a los consumidores a participar en las mismas.

FACUA.org
España-25/11/2013
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FACUA-Consumidores en Acción reitera su compromiso para poner fin a las agresiones machistas y apoya las movilizaciones convocadas con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

La asociación invita a los consumidores y usuar

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