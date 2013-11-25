FACUA reitera su compromiso con el fin de las agresiones machistas contra las mujeres
La asociación apoya las movilizaciones convocadas para acabar con esta lacra social e invita a los consumidores a participar en las mismas.
FACUA.org
España-25/11/2013
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FACUA-Consumidores en Acción reitera su compromiso para poner fin a las agresiones machistas y apoya las movilizaciones convocadas con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
La asociación invita a los consumidores y usuar