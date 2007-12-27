FACUA, satisfecha ante la multa a Movistar por el redondeo, que denunció ante el Gobierno de Madrid en 2003
No obstante, considera insignificante la cuantía de la sanción, 2,9 millones de euros, que se suman a los 1,4 impuestos a comienzos de diciembre a Vodafone.
FACUA.org
España-27/12/2007
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FACUA-Consumidores en Acción muestra su satisfacción ante la sanción impuesta por la Comunidad de Madrid a Movistar por sus prácticas de redondeo al alza en la facturación, las cuales denunció en 2003 ante la Administración de Consumo del Gobierno autonómico.
No obstante, FACUA considera