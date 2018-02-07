FACUA se reúne con AENA para pedirle soluciones ante las carencias de los aeropuertos españoles
La asociación ha reclamado además explicaciones por la falta de previsión por las nevadas que provocaron el cierre de dos pistas y la cancelación de 70 vuelos.
FACUA.org
España-07/02/2018
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FACUA-Consumidores en Acción se ha reunido este miércoles 7 de febrero con la Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) para trasladarle las carencias en cuanto a la atención a los pasajeros que presentan los aeropuertos españoles, tras