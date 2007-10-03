FACUA se suma a la petición del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra de solicitar la declaración de zona catastrófica y conceder ayudas
Dos mujeres murieron y numerosos vehículos y viviendas sufrieron graves desperfectos.
FACUA.org
Sevilla-03/10/2007
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