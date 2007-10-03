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FACUA se suma a la petición del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra de solicitar la declaración de zona catastrófica y conceder ayudas

Dos mujeres murieron y numerosos vehículos y viviendas sufrieron graves desperfectos.

FACUA.org
Sevilla-03/10/2007
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La Asociación de Consumidores en Acción de Sevilla-FACUA se suma a la petición del pleno del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra de declarar la zona como catastrófica y solicitar a las administraciones ayudas tras los destrozos que la tormenta de anoche pr

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