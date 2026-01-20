FACUA Sevilla advierte de que la privatización de la limpieza en los colegios de la capital supondrá la eliminación de puestos de trabajo
La asociación insta al Ayuntamiento hispalense a revertir su afán por externalizar servicios municipales básicos para la ciudadanía.
FACUA.org
Sevilla-20/01/2026
FACUA Sevilla lamenta que el Ayuntamiento de Sevilla continúe con su política de externalización de servicios públicos y haya anunciado la privatización de la limpieza de los colegios y otros edificios públicos de la ciudad.
La asociación se suma a la advertencia que ya han hecho los s