FACUA Sevilla apoya la concentración de Marea Blanca por la reapertura del Hospital Militar
El acto tendrá lugar este sábado 20 de octubre a las 12:00 horas para exigir que los presupuestos de la Junta de Andalucía incluyan una partida destinada a iniciar el proceso de apertura.
FACUA.org / Europa Press
Sevilla-19/10/2018
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Imagen: Europa Press
FACUA Sevilla apoya la concentración de Marea Blanca de este sábado 20 de octubre frente a la puerta del antiguo Hospital Militar, el Vigil de Quiñones, para exigir su reapertura. Al acto asístirá el vicepresidente de la asociación, Jordi Castilla