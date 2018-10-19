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FACUA Sevilla apoya la concentración de Marea Blanca por la reapertura del Hospital Militar

El acto tendrá lugar este sábado 20 de octubre a las 12:00 horas para exigir que los presupuestos de la Junta de Andalucía incluyan una partida destinada a iniciar el proceso de apertura.

FACUA.org / Europa Press
Sevilla-19/10/2018
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FACUA Sevilla apoya la concentración de Marea Blanca de este sábado 20 de octubre frente a la puerta del antiguo Hospital Militar, el Vigil de Quiñones, para exigir su reapertura. Al acto asístirá el vicepresidente de la asociación, Jordi Castilla

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