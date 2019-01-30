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FACUA Sevilla, contraria a la propuesta del Ayuntamiento de tener que pedir VTC con hasta 1 hora de antelación

Critica que el Consistorio no haya contado con la asociación a la hora de plantear medidas sobre el futuro del sector, tras haberse conocido que sí mantuvo una reunión con los taxistas.

FACUA.org
Sevilla-30/01/2019
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FACUA Sevilla se muestra contraria a la propuesta del Ayuntamiento de la ciudad de que los usuarios deban solicitar los servicios de plataformas de VTC como Uber o Cabify con entre 30 y 60 minutos de antelación.

La asociación considera que, de aprobar la Junta de Andaluc&iacu

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