FACUA Sevilla critica la situación de colapso del servicio de Urgencias del Hospital Macarena
La asociación lamenta que el Servicio Andaluz de Salud haya tardado seis meses en responderle con las medidas que toman en casos de saturación. Se dirigió al SAS tras los problemas a finales del año pasado.
FACUA.org
Sevilla-24/07/2015
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La asociación recomienda a los usuarios que se hayan visto afectados por alguna situación de desatención o mala práctica que reclamen a través de los servicios de atención al ciudadano de los hospitales. | Imagen: flickr.com/pablodeolavide (CC BY-NC-ND 2.0).
FACUA Sevilla critica la situación de colapso del servicio de Urgencias del Hospital Macarena, tras recibir las quejas de diferentes usuarios sobre los tiempos de espera de más de seis horas en los últimos días.
La asociación considera que esta situaci&oa