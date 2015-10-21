FACUA Sevilla da respuesta a las principales cuestiones de los consumidores sobre el transporte público
La asociación asesora, en el marco de una campaña, sobre los derechos de los usuarios ante retrasos, cancelaciones o interrupciones de los servicios así como de los elementos de seguridad obligatorios.
FACUA.org
Sevilla-21/10/2015
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Imagen | www.flickr.com/sieczu (CC BY-ND2)
FACUA Sevilla asesora a los consumidores sobre el transporte público en el marco de una campaña informativa financiada por la Dirección General de Economía y Comercio del Ayuntamiento de Sevi