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FACUA Sevilla imparte talleres sobre consumo sostenible en institutos de la provincia

Dirigidas a estudiantes de 15 y 16 años, las sesiones formativas pretenden promover una cultura de consumo eficiente y responsable, que reduzca el uso de los recursos y de los residuos que se generan.

FACUA.org
Sevilla-19/12/2018
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FACUA Sevilla ha impartido siete talleres sobre consumo sostenible durante los meses de octubre y noviembre a estudiantes de secundaria de diferentes institutos de la provincia.

Dirigidas a jóvenes de entre 15 y 16 años, las sesiones formativas tienen como finalidad promover

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