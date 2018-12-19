FACUA Sevilla imparte talleres sobre consumo sostenible en institutos de la provincia
Dirigidas a estudiantes de 15 y 16 años, las sesiones formativas pretenden promover una cultura de consumo eficiente y responsable, que reduzca el uso de los recursos y de los residuos que se generan.
FACUA.org
Sevilla-19/12/2018
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FACUA Sevilla ha impartido siete talleres sobre consumo sostenible durante los meses de octubre y noviembre a estudiantes de secundaria de diferentes institutos de la provincia.
Dirigidas a jóvenes de entre 15 y 16 años, las sesiones formativas tienen como finalidad promover