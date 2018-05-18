FACUA Sevilla insta al Consistorio de Dos Hermanas a cumplir la normativa sobre excrementos de perros
La asociación ha sabido por su delegación municipal nazarena que diferentes vecinos han alertado sobre la supuesta infracción por parte de la administración municipal en materia de recogida de heces de estos animales.
FACUA.org
Sevilla-18/05/2018
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA Sevilla pide a la Concejalía de Rosa María Roldán Valcárcel que informe sobre el número de sanciones impuestas a vecinos de Dos Hermanas durante el último año. | Imagen: Europa Press.
FACUA Sevilla insta a la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Dos Hermanas a cumplir con las obligaciones estipuladas en la Ordenanza reguladora sobre la recogida de excrementos de perros.
La asociación ha tenido conocimiento, a través de su delegació