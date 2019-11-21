FACUA Sevilla insta al Virgen del Rocío a solventar con celeridad las goteras de su quirófano de Infantil
El Hospital ha tenido que cerrar una de sus salas de operatorio hasta, al menos, el viernes debido a la filtración.
FACUA.org
Sevilla-21/11/2019
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Hospital Infantil del Virgen del Rocío. | Imagen: Lydia López/FACUA.
FACUA Sevilla insta al Hospital Virgen del Rocío a que solvente con la mayor celeridad las goteras que están afectando a uno de sus quirófanos del área de Infantil.
La filtración fue detectada este pasado miércoles después del mediodí