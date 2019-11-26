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FACUA Sevilla ofrece formación sobre los derechos de los usuarios de clínicas dentales

Hasta un total de once talleres se están llevando a cabo durante los meses de octubre, noviembre y diciembre.

FACUA.org
Sevilla-26/11/2019
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FACUA Sevilla está impartiendo durante los meses de octubre, noviembre y diciembre un total de once talleres acerca de los servicios de clínicas dentales. Los cursos van dirigidos a la población general y están teniendo lugar en distintos centros públicos

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