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FACUA Sevilla pide un plan integral para evitar situaciones de colapso de las urgencias de los hospitales

La notoria disminución de personal ha dejado en evidencia la atención a los enfermos en repuntes de enfermedades como la gripe que son totalmente previsibles.

FACUA.org
Sevilla-21/01/2015
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FACUA Sevilla se ha dirigido a la gerencia de los hospitales Virgen Macarena y Virgen del Rocío de la ciudad para pedir un plan integral que prevea situaciones como el repunte de gripe que se vive actualmente y que ha provocado el colapso de los servicios de urgencias de ambos centros sani

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