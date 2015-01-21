FACUA Sevilla pide un plan integral para evitar situaciones de colapso de las urgencias de los hospitales
La notoria disminución de personal ha dejado en evidencia la atención a los enfermos en repuntes de enfermedades como la gripe que son totalmente previsibles.
FACUA.org
Sevilla-21/01/2015
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El escenario de gripe actual está provocando situaciones insostenibles en las Urgencias de ambos hospitales, en las que se pone en riesgo la salud de muchos ciudadanos. | Imagen: Universidad Pablo de Olavide (CC BY-NC-ND 2.0)
FACUA Sevilla se ha dirigido a la gerencia de los hospitales Virgen Macarena y Virgen del Rocío de la ciudad para pedir un plan integral que prevea situaciones como el repunte de gripe que se vive actualmente y que ha provocado el colapso de los servicios de urgencias de ambos centros sani