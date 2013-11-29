FACUA Sevilla rechaza la injustificada y desproporcionada subida del agua aprobada por el Ayuntamiento
La asociación ya criticó en octubre que los consumidores no podrán beneficiarse de la bajada en la factura por el fin del canon de mejora de infraestructuras debido al incremento en más de un 27% del saneamiento domiciliario.
FACUA.org
Sevilla-29/11/2013
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FACUA Sevilla rechaza la injustificada y desproporcionada subida de más de un 27% aprobada este viernes en el Pleno del Ayuntamiento con el voto a favor del PP y en contra de PSOE e IU.
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