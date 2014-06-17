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FACUA Sevilla reclama al Ayuntamiento que paralice la ampliación de la zona azul por vulnerar la ley

La asociación recuerda a la Delegación de Movilidad que la fijación de nuevas calles debe aprobarse mediante una ordenanza que pase por el Pleno tras el debido trámite de audiencia pública y no a través de una simple resolución.

FACUA.org
Sevilla-17/06/2014
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FACUA Sevilla ha presentado ante la Delegación de Movilidad del Ayuntamiento de Sevilla un recurso de reposición contra la resolución municipal que amplía el número de calles afectadas por la zona azul al considerar ilegal el procedimiento llevado a cabo para el

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